Ravage door vuurwerkbom bij bejaarde vrouw (89) in Baarn

BAARN - De jaarwisseling voor mevrouw Markerink uit Baarn is zeer treurig verlopen: een vuurwerkbom heeft een enorm gat geslagen in haar huis.



Rond 19.15 uur hoorde ze een enorme knal bij haar woning aan de Tjalk in de wijk Eemdal. Pas de volgende ochtend op 1 januari zag ze dat de knal enorme schade heeft veroorzaakt.



In het dak van de bijkeuken zit een gat van n bij twee meter. Zowel binnen als buiten lagen her en der dakpannen verspreid.



De dader(s) lijken vooralsnog niet gepakt. De politie is zondagochtend druk geweest met sporenonderzoek.



