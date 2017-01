Twee auto's uitgebrand in Culemborg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 14:26 uur | update: 14:30 uur

Enkele dagen geleden brandde deze auto al uit in Culemborg. Foto: ANP

CULEMBORG - In Culemborg zijn tijdens de jaarwisseling twee auto's uitgebrand. Alle ogen waren gericht op de wijk Terweijde, omdat daar de laatste tijd veel overlast is.



Zo gingen meerdere auto's in de nachten voor Oud en Nieuw in vlammen op. De onrust ontstond nadat een voormalig zwembad vorige week uitbrandde. In het pand moet in de toekomst een moskee komen.



Maar tijdens de jaarwisseling viel het dus relatief mee met de overlast.



INZAMELING

Inmiddels loopt ook de teller op van de inzamelingsactie voor de moskee. Verschillende moskeeŽn waaronder ťťn uit Utrecht halen geld op voor het toekomstige Culemborgse gebedshuis. Er is tot nu toe 175.000 euro ingezameld.



