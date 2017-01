Robert van Noort (54) uit Driebergen vermist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 14:54 uur | update: 14:58 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - De politie is op zoek naar Robert van Noort. De 54-jarige man uit Driebergen is afgelopen vrijdag voor het laatst gezien. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.



De omstandigheden van zijn verdwijning zijn niet bekendgemaakt. De politie hoopt dat iemand informatie heeft over hem.



SIGNALEMENT

Robert is 1,94 meter lang, heeft donker grijzend haar en bruine ogen. Hij heeft een slank postuur, een stoppelbaardje en een kale kin. Hij droeg een bruine leren jas (heupmodel) en bruine bergschoenen toen hij verdween.



Mensen die iets weten over Robert kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.



