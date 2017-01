Containers in brand in Soesterkwartier

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 15:43 uur | update: 15:44 uur

AMERSFOORT - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandje in afvalcontainers in het Amersfoortse Soesterkwartier. Niemand is gewond geraakt.



Oplettende buren in de Lambert van Noortstraat zagen rond 15.00 uur flinke rookwolken uit hun tuin komen. Ze probeerden het vuur te blussen, maar dat lukte niet.



De brandweer wist het vuur snel te doven. De brand is warschijnlijk ontstaan door vuurwerkresten.



