"Laffe vandalen" blazen auto van invalide vrouw op

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 15:53 uur | update: 16:02 uur

Foto: Facebook Politie Leidsche Rijn (Foto 1 van 2) Foto: Facebook Politie Leidsche Rijn (Foto 2 van 2) ‹ ›

LEIDSCHE RIJN - De auto van een invalide vrouw in Leidsche Rijn is tijdens Oud en Nieuw opgeblazen met vuurwerk. De wagen is mogelijk zelfs total loss.



De eigenaresse, die sterk afhankelijk is van de rolstoellift in haar wagen, is volgens de politie flink overstuur. "2017 kon voor de eigenaresse van dit invalidenvoertuig nauwelijks slechter beginnen", staat op Facebook.



In de voorruit van de auto zit een flinke barst, de ruitenwissers zijn vernield en een stuk van de motorkap is gescheurd.



De auto stond in de wijk Terwijde op de George Jarnostraat, niet ver van station Utrecht Terwijde. De vernieling moet gebeurd zijn tussen 21.00 uur op oudejaarsavond en 8.15 uur op nieuwjaarsdag.



De politie zoekt getuigen van de "misselijke actie" en hoopt dat mensen zich melden 0900-8844.



Reacties van lezers Erg triest dat dit is gebeurd, maar total loss? Ruit gaat gewoon via Carglass, ruitenwissertjes koop je voor een paar tientjes max bij de Halfords en motorkap gewoon bij de sloop voor ook een paar tientjes. RvD uit Woudenberg | 01-01-2017 16:47 uur Triest, zeer triest. Maar laten we niet in de veronderstelling gaan leven dat criminelen onze invalide mensen met rust laten. Ons land barst van de criminaliteit. Natuurlijk makkelijk gezegd als men dit tuig te pakken krijgt. Maar als men zo'n hersenloos figuur te pakken krijgt loopt hij/zij met een een uur weer buiten. Hoe zou het zijn, als iedere burger in Nederland eens zeggenschap zou krijgen, hoe er gestraft moet worden!!! Niet moeilijk te raden denk ik. Hoog tijd dat de witte boorden criminelen in Den Haag een extra cursus gaan volgen, en de criminaliteit in dit rot land eens gaan aanpakken. Logisch dat iedere vluchteling, asielzoeker, crimineel zich in ons land veilig voelen. Straffen kunnen we toch niet in Nederland. Hopelijk komt hier in 2017 heel snel verandering in, en kunnen we af en toe even een raampje laten openstaan en een fiets even van slot af achter laten. Kom op Nederland neem een voorbeeld aan Marokko. Hier wordt wel gestraft hoor. A.S. uit Utrecht | 01-01-2017 16:34 uur Wat een zieke mensen lopen er toch rond. Hoe kan je dit doen net als al de andere vandalisme. KEIHARD optreden tegen deze figuren. J. uit Utrecht | 01-01-2017 16:10 uur Kansloos...............Als ze nou hun eigen spullen vernielen, maar nee....Je pakt gewoon iemand anders eigendommen. EA uit Utrecht | 01-01-2017 16:04 uur

