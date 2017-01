OM: Autobranden blijven zorgwekkend verschijnsel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 18:07 uur | update: 18:10 uur

In Zeist ging een auto in vlammen op op de Nijenheim. Foto: Menno Bausch

UTRECHT/AMERSFOORT - Hoewel het aantal autobranden in de regio Utrecht minder was dan bij de vorige Oud en Nieuw, blijft het volgens het OM een "zorgwekkend verschijnsel" dat mensen voertuigen in vuur en vlam zetten.



Een jaar geleden waren er 63 autobranden, dit keer eindigde de teller op 34. De twee verdachten die vrijdag werden aangehouden vanwege twee autobranden zitten nog steeds vast.



Ook vindt het OM Midden-Nederland het zorgwekkend dat vandalen geweld gebruiken tegen hulpverleners.



SUPERSNELRECHT

De supersnelrechtzitting die eventueel maandag gehouden zou worden in de rechtbank gaat niet door. Geen enkele zaak leent zich daarvoor. Wel moeten meerdere verdachten zich melden bij de snelrechtzittingen die van 4 tot en met 11 januari gepland staan.



De personen die zijn aangehouden vanwege de onrust in de Amersfoortse wijk De Koppel zijn afgehandeld door de politie. De verdachte die vuurwerk gegooid zou hebben naar de politie in Overvecht wordt maandag voorgeleid en moet waarschijnlijk op 11 januari voor de rechter verschijnen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht