Opnieuw autobrand in Amersfoortse wijk De Koppel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 19:18 uur | update: 20:14 uur

Foto: Keistadnieuws (Foto 1 van 2) Foto: Keistadnieuws (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - In de Amersfoortse wijk De Koppel is zondagavond opnieuw een auto in brand gevlogen. Tijdens Oud en Nieuw was het al erg onrustig in de buurt.



Iets voor 19.00 uur brak het vuur uit op de Tweelingen, een zijstraat van de Keerkring. De auto wordt weggesleept en door de brandweer overgedragen aan de politie.



Tijdens de jaarwisseling ging het helemaal mis in De Koppel. 48 mensen werden opgepakt nadat agenten werden bekogeld met onder meer lawinepijlen. Een agent raakte gewond aan zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht