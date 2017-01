Zoutwagens op pad gestuurd vanwege gladheid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 05:56 uur | update: 06:02 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - In verschillende gemeenten in de provincie wordt preventief gestrooid vanwege de te verwachten gladheid. Onder meer in Utrecht, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zijn de strooiwagens in gereedheid gebracht.



Het KNMI gaf gisteravond al code geel af omdat het door lichte vrieskou plaatselijk glad kan worden. Ook kan er ijzel of motsneeuw voorkomen.



In Gelderland, Brabant en Limburg is zelfs code oranje afgegeven. In het oostelijke gedeelte van Nederland is vannacht sneeuw gevallen.



