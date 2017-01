Utrecht trapt Jaar van De Stijl af

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 06:56 uur | update: 07:05 uur

Victory Boogie Woogie, het bekendste werk van Piet Mondriaan Foto: ANP Robin van Lonkhuijsen

PROVINCIE UTRECHT - Het is dit jaar een eeuw geleden dat de kunststroming De Stijl ontstond. Omdat deze stroming nogal wat kopstukken uit de provincie kent, is 2017 in Utrecht het Jaar van De Stijl. Vanavond is de officiŽle aftrap.



Piet Mondriaan uit Amersfoort en Gerrit Rietveld, Bart van der Leck en Theo van Doesburg uit Utrecht waren de vier grondleggers van De Stijl. De stroming wilde radicaal breken met de idylllische landschappen die de kunst tot dan toe domineerden; die werden vervangen door streepjes, blokjes en primaire kleuren.



In het provinciehuis is het hele jaar werk van Gerrit Rietveld te zien. Dan gaat het om de rood-geel-blauwe stoel waarmee de ontwerper beroemd is geworden en nog tientallen andere items; zijn meubels zijn op een schaal van een op drie te bewonderen.



VIDEOWALL

Het Centraal Museum in Utrecht en het Mondriaanhuis in Amersfoort doen ook mee aan het Jaar van de Stijl. Dat laatste museum gaat pas in maart weer open na een verbouwing, maar dan komt Mondriaan ook volledig tot zijn recht, zegt een woordvoerder. "Er komt een videowall met dertien schermen waarop al zijn werk voorbij komt. Zo zie je zijn ontwikkeling in vijf minuten voorbij trekken."



Paul Baltus van museumkoepel Amersfoort aan Zee zegt dat De Stijl het komende jaar ook het straatbeeld zal domineren. "In Utrecht en Amersfoort zullen de primaire kleuren van de stroming, blauw, geel en rood heel veel voorbij komen op allerlei manieren. En de blokjes en lijnen en vlakken ook."



