Bolsius: doorpakken met filmbeelden De Koppel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 07:38 uur | update: 08:02 uur

Bolsius neemt poolshoogte in De Koppel Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - Burgemeester Bolsius van Amersfoort is vol lof over de manier waarop de politie is omgegaan met de rellen in de wijk De Koppel rond de jaarwisseling. Hij heeft goede hoop dat de daders op basis van filmbeelden hard gestraft kunnen worden.



In de nieuwjaarsnacht zochten groepen jongeren in De Koppel de confrontatie met de politie. Een agent kreeg een lawinepijl naar zijn hoofd en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Er werden 48 arrestaties verricht.



Bolsius kwam in de nieuwjaarsnacht rond 1.00 uur aan in de wijk. "De ME was er toen al in geslaagd om de groep te isoleren en het was weer redelijk rustig. Ze zijn uitermate professioneel te werk gegaan," zei de burgemeester in Utrecht is Wakker.



Het grote aantal arrestaties ziet Bolsius als een signaal dat wat in De Koppel is gebeurd onacceptabel is. Hij zegt dat paal en perk moet worden gesteld aan het gedrag van een deel van de jonge wijkbewoners. "We beginnen niet op nul met deze groep. We hebben in het verleden vaker vraagstukken gehad in deze wijk en we hebben veel informatie over ze. Nu is het zaak om door te pakken." Bolsius hoopt daarnaast dat ook in de wijk zelf het besef neerdaalt dat geweld tegen agenten niet door de beugel kan.



De burgemeester heeft via de korpsleiding geÔnformeerd naar de gewond geraakte agent. Die ligt niet meer in het ziekenhuis, maar heeft wel last van zijn oren en ogen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht