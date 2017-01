Dode op Graadt van Roggenweg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 08:54 uur | update: 09:40 uur

Foto: Menno Bausch

UTRECHT - Op de Graadt van Roggenweg in Utrecht is een dode man gevonden. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse.



De man zat rond 7.45 uur op een stenen bankje bij een kantoorgebouw. Enkele minuten later lag hij achter het bankje en was hij buiten bewustzijn.



De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.



