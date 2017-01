"Operatie Kerstboom" moeizaam van start

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 10:14 uur | update: 10:22 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht is maandag weer begonnen met de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Tot en met vrijdag worden kerstbomen apart opgehaald en duurzaam verwerkt.



Bewoners met een kliko of bak voor gft-afval kunnen hun kerstboom aanbieden op de vaste ophaaldag voor het gft-afval; bij de anderen wordt de boom met het restafval meegenomen.



De 45 medewerkers van Stadswerken die maandagochtend begonnen aan wat ze noemen Operatie Kerstboom kenden een wat moeizame start. Op de ochtend na Nieuwjaarsdag bleken nog nauwelijks bomen langs de weg te zijn gezet. "Ik denk dat het nog een beetje te vroeg is," zegt een van de inzamelaars.



Na 6 januari kunnen bewoners de boom aanbieden bij het restafval, naast een ondergrondse container, of bij een afvalscheidingsstation. De gemeente waarschuwt dat de kerstboom nooit bij het gft-afval mag, omdat het hout zeer langzaam composteert.



