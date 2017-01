Derde verdachte aangehouden voor autobrand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 10:59 uur | update: 11:24 uur

De brandweer kon voorkomen dat de auto uitbrandde Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Op de avond van Nieuwjaarsdag is een verdachte aangehouden voor een autobrand in de dagen voor Oud & Nieuw. Dit was de derde aanhouding met betrekking tot de recente golf autobranden in Utrecht.



De nieuwe arrestant is een 19-jarige Utrechter. De politie denkt dat hij iets te maken heeft met een autobrand in de Dr. Max Euwestraat op 29 december. Daags na die brand werd al een 17-jarige jongen uit Utrecht aangehouden.



Bij een autobrand op de Duurstedelaan op 30 december werd een 18-jarige Utrechter vrijwel direct aangehouden.



