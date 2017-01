Dode gevonden in Waverveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 11:19 uur | update: 11:24 uur

Foto: Peters Hotnews

WAVERVEEN - In Waverveen is een dode gevonden. Dat gebeurde op de Botsholsedijk.



Verder is nog niets bekend over de zaak. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.



Later meer.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht