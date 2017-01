Teller moskee Culemborg op 280.000 euro

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 11:38 uur | update: 12:02 uur

De brand richtte woensdag grote schade aan. Foto: Michiel van Beers

CULEMBORG - De Vereniging Islamitische Gemeenschap Culemborg heeft inmiddels ruim 280.000 euro binnengekregen voor de bouw van een nieuwe moskee. Dat heeft voorzitter van het moskeebestuur, Hassan Barzizaoua, maandag bekendgemaakt.



Woensdagavond werd het voormalig zwembad De Meer, waar de moskee zou komen, door brand verwoest. Het huidige gebedshuis van de vereniging is gevestigd in de binnenstad.



NIET VERZEKERD

Het toekomstige moskeegebouw in het voormalige zwembad was nog niet verzekerd. Zeker vijftien moskeeŽn in het land begonnen in reactie hierop een inzamelingsactie om zo "de materiŽle schade iets te verzachten".



Ook op Facebook werden inzamelingsacties gehouden. Volgens Barzizaoua kan het bedrag nog oplopen omdat nog niet alle banken de betalingsopdrachten hebben verwerkt. Hoeveel ze nodig hebben voor de bouw kon hij nog niet zeggen.



AUTOBRANDEN

Behalve het zwembad gingen in Culemborg die nacht ook nog zes auto's in vlammen op. Of er een verband bestaat tussen de autobranden en de vuurzee in het zwembad wordt nog onderzocht. De politie kon hierover maandag nog niets nieuws melden.



Sinds vorige week surveilleren moslimjongeren 's nachts in Culemborg. De collectes in de moskeeŽn gaan vrijdag verder.



