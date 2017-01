Op kamers in Utrecht te duur voor veel studenten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 12:48 uur | update: 12:58 uur

UTRECHT - Steeds minder jongeren in Utrecht gaan op zichzelf wonen. Van juli tot oktober verhuisden ruim 700 jongeren minder dan in dezelfde periode in 2015. Dat is een daling van bijna een kwart.



Het Interstedelijk Studenten Overleg in Utrecht denkt dat dit komt door het afschaffen van de basisbeurs en vindt het een slechte zaak. "We moeten er niet voor zorgen dat in studentensteden straks alleen nog zonen en dochters van dokters zitten en dat mensen die het wat minder breed hebben er niet kunnen wonen", zegt een woordvoerder.



De daling is ook te zien in andere universiteitssteden. De oorzaak is voornamelijk het wegvallen van de studiefinanciering. De beurs is sinds 2014 geen gift meer, maar een lening. Dat maakt uit huis gaan voor velen te duur.



