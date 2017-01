Vuurwerkvrije zone Soest staat ter discussie

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 2 januari 2017, 13:56 uur | update: 14:11 uur

Foto: Patrick van Rijn (Foto 1 van 2) Foto: Patrick van Rijn (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOEST - Soest buigt zich de komende tijd over de vraag of vuurwerkvrije zones niet juist averechts werken. Rond de jaarwisseling hebben groepen jongeren zwaar vuurwerk afgestoken en een spoor van vernieling aangericht. Dat gebeurde uitgerekend in een gebied rond de Smitsweg dat door de gemeente als vuurwerkvrije zone was aangewezen.



Volgens burgemeester Rob Metz rommelde het al een paar dagen in de buurt, die toch al veel problemen kent. "Op de 30ste is er gericht met vuurwerk naar mensen gegooid. De verdachte daarvan is gepakt", vertelt Metz. "Vervolgens werd de groep op Oudejaarsdag groter. Het waren zo'n 30 40 man. Ze gedroegen zich zeer intimiderend." Volgens Metz gaven de jongeren bewust een signaal af dat ze niet van plan waren om zich aan de regels te houden.



BUURTVADERS

De inzet van buurtvaders bood volgens de burgemeester soelaas. "Die spreken de jongens aan. Dan gedragen ze zich rustiger en gaan ze ook wel ergens anders naartoe. Maar het zijn vrijwilligers. Die buurtvaders kunnen er niet de hele avond bij zijn."



Ook de politie moest het ontgelden op de Smitsweg, vertelt Metz. Toen agenten ergens binnen waren voor onderzoek, probeerden relschoppers vuurwerk onder de motorkap van de politieauto aan te steken. De burgemeester noemt de gebeurtenissen volstrekt onaanvaardbaar.



ETTERBAKJES

De rellen roepen de vraag op of vuurwerkvrije zones niet averechts werken en juist agressie oproepen. Metz zegt dat dat nog geevalueerd moet worden, maar vraagt zich wel af of deze zones de oplossing zijn. "Het gaat om een heel kleine groep etterbakjes die het verpest voor vuurwerkliefhebbers die gewoon een leuke avond willen hebben."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht