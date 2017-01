Drie alternatieven voor prostitutiezone Europalaan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 13:59 uur | update: 14:16 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het college van B&W in Utrecht komt deze maand met drie alternatieve locaties voor de tippelzone aan de Europalaan. Ook opheffing behoort nog tot de mogelijkheden. De plekken waar de tippelzone eventueel kan komen zijn nog niet bekend.



De tippelzone moet plaats maken voor de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone. De komende twintig jaar komen er in dit langgerekte gebied tussen Kanaleneiland en het centrum zes- tot tienduizend woningen. Voor de straatprostitutie is daar geen plek meer. "Het is niet goed denkbaar om hier woongebied van te maken als dat er blijft", zegt wethouder Paulus Jansen (SP).



Het verplaatsen van de zone zal niet gemakkelijk zijn, zegt de wethouder. "Iedereen die de discussie rond het nieuwe Zandpad heeft gevolgd weet dat je daar wel een lange adem voor moet hebben. Welke locatie er ook uitkomt, in het algemeen barst er dan geen donderend applaus los."



Opheffen is voor de wethouder ook een optie, alleen geniet dat niet de voorkeur van de gemeenteraad.



