Veel rook door keukenbrand in Beatrixgebouw Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 15:13 uur | update: 15:30 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - In het Beatrixgebouw bij station Utrecht Centraal heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in de keuken, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.



Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer werd gealarmeerd door de automatische meldintallatie en was snel ter plaatse.



Eenmaal in het gebouw bleek dat de brandweerlieden vooral de rook moesten verdrijven.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht