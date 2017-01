Gemeente Utrecht slordig met boekhouding

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 15:11 uur | update: 15:59 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - De Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) is in verlegenheid gebracht door blunders in de gemeentelijke boekhouding.



Sinds een paar jaar int de gemeente niet zelf meer haar belastingen, maar via een samenwerkingsverband met omliggende gemeentes, de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU).



VERSCHIL

Begin vorig jaar bleek dat de BghU andere cijfers in zijn boeken had staan dan de gemeente Utrecht. Na een onderzoek constateert de wethouder diverse oorzaken voor de verschillen.



In totaal is er een verschil van bijna zeven ton. Voor 270.000 euro is geen verklaring te vinden, zo blijkt uit het onderzoek. De rest van het tekort komt door slechte communicatie met de BghU en het gebruik van verkeerde bankrekeningen.



SLORDIG

Het CDA in Utrecht maakt zich zorgen. Fractievoorzitter Sander van Waveren: "Dit is heel slordig. Ik vind dat de wethouder te makkelijk omgaat met dit soort verliezen, alsof het niets is. Ik denk dat het een goed voornemen zou zijn als dit college wat beter met belastinggeld zou omgaan."



De partij maakt zich boos dat de gemeenteraad pas in een laat stadium is geÔnformeerd over de problemen met de inning van belastingen. Het CDA vraagt aan de wethouder of het mogelijk is dat er mensen en bedrijven zijn die nog een belastingschuld hebben bij de gemeente, maar dat die door de gebrekkige administratie de dans ontspringen.



Wethouder Kreijkamp laat weten dat het verschil inmiddels is afgeboekt. "Het is slordig wat er is gebeurd. Het heeft te maken met de overgang naar de BghU. Het is puur een administratieve kwestie en er zijn geen bedrijven of inwoners van de stad bevoordeeld of benadeeld", aldus Kreijkamp.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht