Banengroei in toerisme- en recreatiesector Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Het gaat goed met de toerisme- en recreatiesector in de regio Utrecht. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitor die gemaakt is in opdracht van de provincie.



In 2015 lag het aantal voltijdsbanen bijna drieduizend hoger vergeleken met twee jaar eerder. Dat is een toename van ruim negen procent. Ook werd in de provincie Utrecht bijna negen procent meer geld uitgegeven aan toerisme en recreatie. Het ging in totaal om ruim 2,8 miljard euro.



Utrecht-stad trok in 2015 de meeste dagjesmensen, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. Het meeste geld aan toerisme en recreatie in de provincie Utrecht werd in 2015 door zakenmensen besteed.



