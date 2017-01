"Houd een open geest en laat boosheid niet leiden"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 16:30 uur | update: 16:31 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Commissaris van de koning Willibord van Beek roept inwoners van de provincie Utrecht op om een open geest te houden en boosheid niet te laten leiden. Maandagmiddag gaf hij een nieuwjaarstoespraak in het Provinciehuis.



Tijdens zijn speech stond hij stil bij de aanslagen van de afgelopen tijd. "Het is de bittere werkelijkheid, een werkelijkheid waarin wij ons zorgen maken en ons niet op ons gemak voelen."



Toch voorziet de commissaris van de koning een mooi jaar. "Zelfs in onzekere tijden kunnen mooie dingen ontstaan. Juist dŠn is er namelijk de behoefte om nieuwe wegen in te slaan."



VERKEER

Tijdens de toespraak kwamen meerdere thema's aan bod, waaronder de mobiliteit. De commissaris van de koning benadrukte tijdens zijn speech onder meer het belang van de verbreding van de A27 en A12 rond Utrecht.



"Met het Tracťbesluit willen we de files aanpakken. En aan de andere kant: de Uithof en Utrecht Science Park die gestaag blijven groeien." Volgens Van Beek neemt de provincie de totale mobiliteit in de provincie onder handen om de reiziger "zo snel, veilig en efficiŽnt mogelijk van A naar B te laten gaan."



Een aandachtspunt is ook de woningmarkt. "Het is ons hoofddoel om steden en dorpen blijvend aantrekkelijk te houden." Daarom worden in de provincie de komende jaren tienduizenden nieuwe woningen bijgebouwd. Ook krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming.



SAMENWERKING

Van Beek benadrukte ook het belang van regionale samenwerkingsverbanden zoals U10, de regio Amersfoort en Foodvalley. "Fysieke provinciegrenzen zijn daarbij niet belangrijk meer. Dat zien we aan succesvolle initiatieven als de Economic Board Utrecht die Utrecht, Amersfoort en Hilversum verbindt."



In de toespraak sprak Van Beek ook over het jaar van De Stijl. Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat kunstenaars uit de regio met deze kunststroming begonnen. In het provinciehuis is daarom een expositie te zien van honderd ontwerpen van Gerrit Rietveld.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht