Opnieuw uitstel voor afvoer Baarnse bagger

BAARN - De bedrijven die vervuilde bagger uit de Eempolder zouden weghalen krijgen opnieuw langer de tijd. Dat meldt het college van B&W in Baarn aan de gemeenteraad.



Baarn ligt al een tijd met de bedrijven Geologistiek en J.P. Schilder in de clinch over het afvoeren van vervuild slib uit de Eem. Eerder kregen de bedrijven onder last van een dwangsom tot 1 december de tijd. Toen bleek dat de bagger niet in Hattemerbroek mocht worden gestort, verleende de gemeente al eens uitstel tot 9 januari.



HAAST MAKEN

Kort voor de kerst gaven de bedrijven aan dat ze eigenlijk tot half maart nodig denken te hebben. Nieuw uitstel is mogelijk, schrijven burgemeester en wethouders aan de Baarnse raad, maar toch zullen Geologistiek en Schilder haast moeten maken. Als de bagger niet voor 8 februari weg is, moeten ze alsnog een dwangsom betalen.



Intussen wordt naarstig gezocht naar andere plaatsen waar het vervuilde slib kan worden gedumpt. Baarn wil dat het baggerdpot uit de polder is verdwenen voor het broedseizoen van de weidevogels begint.



