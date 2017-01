Jumbo bouwt groot distributiecentrum in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 19:27 uur | update: 19:33 uur

Foto: RTV Utrecht

NIEUWEGEIN - Jumbo gaat op industrieterrein De Liesbosch in Nieuwegein een geautomatiseerd distributiecentrum bouwen. Dat heeft het supermarktconcern maandag bekendgemaakt. De bouw van het pand van circa 43.2000 vierkante meter moet eind dit jaar starten.



Op termijn zullen de logistieke activiteiten van het landelijke distributiecentrum in Elst overgaan naar Nieuwegein, zo is in het plan te lezen. Eind 2018 moet er meer duidelijkheid komen over de consequenties voor het personeel.



PLANNEN

De supermarktketen heeft meer ambitieuze plannen voor dit jaar. Zo wil Jumbo met het distributiecentrum de online besteldienst verder ontwikkelen, met als doel om in dat segment de grootste van Nederland te worden.



Ook wil de winkel zogenoemde gemakwinkels in stations en binnensteden openen. Klanten kunnen daar terecht om snel boodschappen te doen, maar ook voor kant-en-klare, vers bereide maaltijden.



De gemeente Nieuwegein kon overigens geen mededelingen doen over de komst van het nieuwe distributiecentrum op industrieterrein De Liesbosch.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht