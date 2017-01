Dode vrouw Vinkeveen niet overleden door misdrijf

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 17:25 uur | update: 17:31 uur

Foto: Peters Hotnews

WAVERVEEN - De dode vrouw die maandagochtend in het water werd gevonden in Vinkeveen, is niet overleden als gevolg van een misdrijf. Dat zegt de politie tegen RTV Utrecht.



Een voorbijganger zag rond 09.50 uur iets in het water liggen bij de Botsholsedijk. De politie ontdekte dat het om een lichaam ging. Het lichaam van de vrouw is geborgen.



Volgens de politie is onduidelijk wat de exacte doodsoorzaak is. Het zou zowel om zelfmoord als een natuurlijke dood kunnen gaan. De politie heeft het onderzoek gesloten.



