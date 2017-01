Steun voor invalide vrouw met opgeblazen auto

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 17:46 uur | update: 18:16 uur

De auto van de vrouw wordt nu gerepareerd. Foto: RTV Utrecht

LEIDSCHE RIJN - Irma van der Laan uit Leidsche Rijn van wie de auto tijdens Oud en Nieuw werd opgeblazen, heeft hulp aangeboden gekregen van alle kanten. Veel mensen willen de vrouw helpen, er is zelfs een inzamelingsactie op touw gezet en er is een taxichauffeur die de vrouw kosteloos wil vervoeren zolang de auto in reparatie is.



De wagen van de vrouw werd tijdens de jaarwisseling opgeblazen met vuurwerk, waardoor de auto mogelijk total loss raakte. Zondag gaf autoschadeherstelbedrijf Budel uit De Meern al te kennen de zwaar beschadigde auto kosteloos te willen repareren voor de vrouw.



Ook de garage waar de auto in onderhoud was, wil helpen. "Ik kreeg zondag een verontrustend appje van Irma met foto's van de beschadigde auto. Ik heb haar direct gebeld en kreeg haar huilend aan de telefoon", vertelt garagehouder Wouter van Kuilenberg. "Ik ben toen meteen in de auto gesprongen en naar haar toe gereden om te helpen." Zowel Van Kuilenberg als het autoschadeherstelbedrijf delen de rekening.



Irma is dolblij met alle hulp. "Dit is super. Ik kan straks gewoon m'n leven weer oppakken zoals ik dat deed." Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor het opblazen van de auto.



