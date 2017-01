"Forse investeringen nodig in bereikbaarheid Utrecht"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 20:45 uur | update: 21:05 uur

Foto: RTV Utrecht

LEIDSCHE RIJN - Er zijn forse investeringen nodig om de stad Utrecht en de regio in de toekomst bereikbaar te houden. Dat zei burgemeester Jan van Zanen maandagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Samen met de provincie en het Rijk zoeken we komend jaar uit welke maatregelen nodig zijn."



Volgens de burgemeester wordt de regio midden vaak onderschat, terwijl het toch een "zeer kansrijke economische as is tussen Amsterdam en Eindhoven". De gemeente wil dat er tot en met 2040 zo'n drie miljard euro wordt geÔnvesteerd om de regio beter bereikbaar te maken. Dit geld moet uit meerdere bronnen komen.



In de nieuwjaarstoespraak keek Van Zanen terug op 2016, maar ook op het komende jaar. Zo blikte hij vooruit op de opening van de Dafne Schippersbrug, de renovatie van de Domtoren en het project Einstein, waarbij jongeren naast vluchtelingen gaan wonen om hen te helpen met inburgeren.



De Utrechtse popband The Brahms zette aan het eind van de avond de zaal vol met bestuurders en belangrijke utrechters op zijn kop. Het hele theater zaal danste op hun hit "Golden".



