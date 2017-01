"Laat Zeistenaren actief deelnemen aan democratie"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 2 januari 2017, 21:08 uur | update: 21:13 uur

Foto: RTV Utrecht

ZEIST - Burgemeester Koos Janssen van Zeist roept inwoners van zijn gemeente op om in 2017 actief mee te doen met de democratie. Volgens de burgemeester voelen veel mensen zich niet gehoord door de politiek en voelen zij zich onvoldoende thuis in de democratie.



"De gemeenteraad werkt hard aan de verbinding met de samenleving", zei Janssen tijdens zijn speech. Als voorbeeld noemt hij de digi-raad, waarbij inwoners een vraag kregen voorgelegd waarover zij een beslissing wilden nemen. Er kwamen 200 reacties binnen.



"Met die reacties zijn de raadsleden opnieuw naar het vraagstuk gaan kijken. Dat is een voorbeeld van stappen zetten voor de democratie", aldus Janssen.



De burgemeester riep zijn inwoners ook op om meer naar elkaar om te kijken. "Democratie is ook: elkaar een duwtje in de rug geven. Het is mijn voornemen voor 2017 om die meedoen-democratie opnieuw een duwtje in de rug te geven."



