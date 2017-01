Verdachten reeks plofkraken voor rechter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 05:00 uur

De plofkraak bij Albert Heijn aan de Burgemeester Grothestraat, in september. Foto: Caspar Huurdeman

PROVINCIE UTRECHT - Zeven mannen uit Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein en Nieuwersluis staan vandaag voor de rechter voor een reeks plofkraken in de regio. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.



De mannen worden onder meer verdacht van het plegen van plofkraken in Leersum en Soest. In Leersum hadden criminelen het in juni vorig jaar gemunt op een ING-geldautomaat in een filiaal van Albert Heijn.



In Soest was het in september twee keer raak in één nacht. Ook toen waren geldautomaten in supermarkten het doelwit.



Naast de incidenten in Soest en Leersum, staan de mannen ook terecht voor plofkraken in onder meer Almere, Oegstgeest en Almelo.



