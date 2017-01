Vonnis over bezoek minderjarige prostituee De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 06:11 uur | update: 06:51 uur

Foto: Robin Utrecht, ANP

DE BILT - De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen drie mannen die seks hadden met een minderjarige prostituee. Dat gebeurde in het Van der Valk-hotel in De Bilt. Het meisje was indertijd 17 jaar oud.



De mannen hadden de prostituee gevonden via een website, waar stond dat ze achttien was. De advocaat van een van de verdachten vindt dat zijn cliŽnt daarom niets te verwijten valt.



Tegen de mannen is een half jaar cel geŽist, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie had een pooier, haar zogenoemde 'loverboy', een kamer voor de prostituee geboekt en bezochten de mannen haar buiten medeweten van de hotelmedewerkers. De pooier is eerder al veroordeeld tot een celstraf.



