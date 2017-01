Voorbijganger vindt bewusteloze vrouw op spekgladde weg bij Baarn

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 06:31 uur | update: 08:01 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Tussen Baarn en Hilversum is dinsdagmorgen een bewusteloze fietsster gevonden. De vrouw werd even voor 6.00 uur gevonden door een voorbijganger.



Het lijkt erop dat ze is uitgegeleden op de spekgladde kruising van de Hilversumsestraatweg en de Bosbadlaan. Toen ze bijkwam maakte ze een enigszins verwarde indruk. Ambulancemedewerkers hebben haar meegenomen naar het ziekenhuis.



Hoe lang de fietsster langs de weg heeft gelegen voor ze werd gevonden is niet duidelijk. Volgens de man die haar vond beweerde ze zelf dat ze rond 5.30 uur vanmorgen van huis was vertrokken. Hoe ze buiten westen is geraakt kon ze zich niet meer herinneren.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht