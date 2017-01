Brand in sauna-schuurtje De Hoef

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 08:02 uur | update: 08:11 uur

Foto: Peters Hotnews

DE HOEF - In De Hoef bij Mijdrecht heeft dinsdagmorgen een schuur in brand gestaan. In het gebouwtje stond een houten sauna en een houtkachel. Het is niet duidelijk of die de brand hebben veroorzaakt.



De bewoners ontdekten het vuur zelf en waarschuwden de brandweer. Toen de hulpdiensten kwamen stond de schuur vol rook.



De brand was binnen een half uur onder controle.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht