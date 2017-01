Burgemeester Bunschoten: "Poolse werkers ontslaan bij wangedrag"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 08:28 uur | update: 10:01 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Poolse arbeidsmigranten in Bunschoten riskeren ontslag als ze zich niet gedragen. Dat zegt burgemeester Melis van de Groep tegen RTV Utrecht. "Bedrijven kunnen na een waarschuwing, een gele en een rode kaart, zeggen dat er geen arbeidscontract in Bunschoten meer mogelijk is", aldus de burgemeester.



Vorig jaar waren in Bunschoten diverse geweldsincidenten waarbij Poolse werkers betrokken waren. De gemeenteraad kwam in de zomer van 2016 zelfs eerder terug van reces om de problemen te bespreken. Van de Groep gaf toen al aan met de Poolse uitzendbureaus in gesprek te gaan.



AFSPRAKEN

Van de Groep heeft de maatregel met de uitzendbureaus besproken. Binnenkort worden de afspraken in een convenant vastgelegd. De gemeente hoopt dat het aantal incidenten daardoor afneemt. De burgemeester doet ook een vurige oproep om meer op elkaar te letten.



Raadsleden in Bunschoten beamen dat de sociale controle in het dorp is afgenomen. "Door goed op te letten, mensen aan te spreken denk ik dat het gevoel van veiligheid omhoog kan gaan", zegt Walter Koelewijn van de ChristenUnie. "We hebben flink wat incidenten gehad", zegt VVD'er Wiebe de Boer. ""Waar we echt een gemeenschap zijn, zijn we hier het toezicht op elkaar een beetje kwijtgeraakt."



GESPREKKEN

Van de Groep neemt zelf het voortouw en gaat met mensen van verschillende bevolkingsgroepen, de politie en welzijnswerk in gesprek. "Wij bekijken met elkaar hoe wij meer verbindingen kunnen leggen tussen de traditionele bevolkingsgroepen en nieuwe bevolkingsgroepen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht