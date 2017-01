Veenendalers in actie voor vervallen kerk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 08:06 uur | update: 11:33 uur

VEENENDAAL - Inwoners van Veenendaal springen in de bres voor een oude kerk aan de Zandstraat. Het pand uit 1865 is ernstig vervallen en nodig aan restauratie toe.



De Historische Vereniging Oud Veenendaal wil in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven het geld bij elkaar krijgen. De organisatie vindt dat er in Veenendaal de laatste jaren te vaak historische panden tegen de vlakte zijn gegaan.



"Dit is één van de oudste gebouwen van Veenendaal", zegt Bert van de Bos, voorzitter van de vereniging. "Wij zouden het heel fijn vinden als er eens een keer niet iets afgebroken werd, maar iets hersteld werd."



Volgens verhalen van vroeger zou de kerk hebben gediend als schuilkerk. Sinds 1927 is het pand in gebruik als opslagruimte.



