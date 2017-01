"Kampbeul Amersfoort ontspoorde compleet"

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 12:02 uur | update: 12:04 uur

Karl Peter Berg. Foto: Kamp Amersfoort

AMERSFOORT - Kamp Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de misdragingen van kampcommandant Karl Peter Berg tijdens de oorlog. Hij ging op zeer gewelddadige wijze te werk, zegt historica Eline Zuidema.



Berg sloeg gevangenen met een stok, een gummiknuppel en een dik stuk hout. Ook schopte hij hen met z'n laarzen en gaf hij veel te weinig eten.



De voormalig politieagent werkte eerst in een kamp in Schoorl. Daar gedroeg hij zich een stuk beter, onder meer omdat zijn vrouw hem kalm hield. Maar in Amersfoort ontspoorde hij, waarschijnlijk omdat hij niet wilde onderdoen voor de eerste kampbaas Heinrich en zijn rechterhand Stöver.



DOODSTRAF

Na de oorlog kreeg Berg de doodstaf, onder meer voor de executie van 77 Sovjetsoldaten in Kamp Amersfoort. Het is voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar specifiek één van de bewakers van het kamp.



"De resultaten tonen hoe gruwelijk gevangenen hier werden behandeld", zegt Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort. "Het is van groot belang dat we hun verhalen op deze plek beter kunnen vertellen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht