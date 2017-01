De Bilt wil snel besluit over nieuw zwembad

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 11:35 uur | update: 12:12 uur

DE BILT - Het college van De Bilt wil dat de gemeenteraad deze maand nog een besluit neemt over het nieuwe zwembad. Volgens burgemeester en wethouders is het financieel haalbaar om een bad van 25 bij 15,4 meter te bouwen.



De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht welke variant het beste past. De gebruikers vragen een beweegbare bodem en een optie om de watertemperatuur aan te passen. Ook dat is volgens de bestuurders van De Bilt mogelijk.



Het zwembad in De Bilt is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bestuurlijk hoofdpijndossier. Twee wethouders struikelden over het onderwerp. Wanneer het besluit snel wordt genomen en de aanbesteding goed verloopt, kan de bouw na de zomer beginnen.



