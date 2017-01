Jonge Woerdenaar mishandelt helpende agent

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 12:50 uur | update: 12:58 uur

Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - In Woerden is een agent mishandeld en gewond geraakt. Dat gebeurde maandag na een melding in een woning op de Weteringstraat.



Agenten troffen in het huis een gewonde man en een jongen aan. Toen ze de gewonde man wilden helpen, werd de jongen agressief. Hij schopte en sloeg om zich heen. Daarbij raakte de politieagent gewond aan zijn hand.



Volgens de politie maakt de agent het naar omstandigheden goed. De jongen is meegenomen naar het bureau.



