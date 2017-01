Politie Veenendaal zoekt vuurwerkvandalen die gymzaal sloopten

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 13:25 uur | update: 13:26 uur

Het schoolgebouw van de Windroos. Foto: Google Street View

VEENENDAAL - De politie is op zoek naar de vuurwerkvandalen die afgelopen jaarwisseling de gymzaal van basisschool De Windroos in brand hebben gezet.



Er worden momenteel getuigen gehoord, ook hoopt de politie dat er beeldmateriaal is. "Tot op heden zijn er nog geen verdachten in beeld", zegt een politiewoordvoerder.



Het gymnastieklokaal aan het Zuiderkruis is voorlopig niet meer bruikbaar. Volgens het AD moet het pand mogelijk helemaal worden gesloopt.



Naast de basisschool maken ook enkele sportclubs gebruik van de zaal.



