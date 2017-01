Utrecht groeit door populariteit bij hoogopgeleiden

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 13:04 uur | update: 14:11 uur

Foto: Bas Czerwinski, ANP

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht is het afgelopen jaar met ongeveer 20.000 mensen gegroeid. In november telde de provincie 1.283.273 inwoners. Ook de steden Utrecht, Amersfoort, Woerden en Veenendaal zagen het aantal inwoners toenemen.



Met name de grotere steden in Midden-Nederland zijn in trek, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Utrecht kreeg er 8.000 inwoners bij. Amersfoort schreef per saldo zo'n 4.000 nieuwe burgers in. Woerden en Veenendaal groeiden elk met ongeveer 1.000 mensen.



KANSRIJKE MENSEN

Volgens bevolkingsdeskundige Jan Latten van het CBS telt het midden van het land relatief veel zogenoemde kansrijke mensen. Utrecht trekt vooral hoogopgeleiden aan. Opvallend daarbij is dat de directe omgeving van de stad ervan profiteert. "De grote steden zijn zo populair dat ze overlopen", zegt Latten tegen RTV Utrecht. "Er zijn in de stad te weinig huizen en met name jonge gezinnen gaan op zoek naar iets betaalbaars net buiten de gemeente."



Volgens Latten groeit de stad voorlopig nog door. "Aan het begin van de eeuw telden we 240.000 Utrechters. Inmiddels zijn daar nu 100.000 mensen bij gekomen. De prognoses wijzen op 400.000 Utrechters in 2028. Dat is veelal op te vangen met nieuwbouwplannen in Leidsche Rijn en het zuidwesten van Utrecht. De rest moet van verdichting in de stad zelf komen."



GOEDBETAALDE BANEN

Dat Utrecht mensen aantrekt kan Latten wel verklaren. "Mensen willen in en rond steden wonen vanwege hun werk. In de grote steden zijn de goedbetaalde en specialistische banen te vinden. Een ICT'er kan wel aan de Waddenkust willen wonen, maar uiteindelijk kan zo iemand beter in een centrale stad terecht. De randen van het land lopen daardoor leeg."



