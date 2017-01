Taakstraf voor seks met minderjarige prostituee De Bilt

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 14:30 uur | update: 14:46 uur

DE BILT - Twee mannen krijgen een taakstraf omdat ze seks hebben gehad met een minderjarige prostituee in De Bilt. Ze zeggen dat ze niet wisten dat het meisje pas 17 was.



De rechter neemt het de mannen kwalijk dat ze haar leeftijd niet hebben gecheckt. De 46-jarige verdachte uit Diemen krijgt 150 uur taakstraf, de 27-jarige medeverdachte uit Zwolle krijgt 120 uur.



Het OM wilde dat de mannen ook drie maanden de cel in zouden gaan, maar de rechter gaat daar niet in mee. Wel kregen beide verdachten dertig dagen cel waarvan 29 voorwaardelijk.



KINKY

De mannen kwamen in 2015 in contact met de prostituee via een advertentie op kinky.nl, een legale website. Ze waren volgens de rechtbank niet bewust op zoek naar een minderjarige.



Een derde verdachte, een 41-jarige man uit Zwolle, hoort over twee weken of hij straf krijgt.



