Cel voor wegpiraat Utrechtse Waterlinieweg

UTRECHT/ZEIST - Een 23-jarige man moet zes weken de gevangenis in omdat hij met 180 kilometer per uur over de Waterlinieweg reed terwijl hij een rijverbod had. De man had überhaupt geen rijbewijs.



"Stuitend", zo noemde de officier van justitie zijn rijgedrag. Hij heeft andere weggebruikers en wegwerkers in groot gevaar gebracht. Op de Waterlinieweg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.



EERDERE STRAF

De rijbewijsloze man was al eerder veroordeeld en had daarom al een rijontzegging, toen hij in maart 2015 opnieuw in de fout ging. Hij negeerde een stopsignaal in Zeist. De politie startte een achtervolging en pas in Breda kon hij worden klemgereden.



Zijn wangedrag beperkte zich dus niet alleen tot de Waterlinieweg. Ook op andere plekken scheurde hij veel te hard en reed hij over verdrijvingsvlakken. Bovendien had hij zijn lichten niet aan.



De rechter en de officier van justitie zijn beide van mening dat een taakstraf of boete onvoldoende straf is.



