Gemeentelijke belasting in Amersfoort omhoog

AMERSFOORT - De gemeentelijke belastingen in Amersfoort stijgen dit jaar doordat de zogenoemde precariobelasting wordt doorberekend aan inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).



Precariobelasting is de vergoeding die gemeenten heffen voor het gebruik van openbare grond, voor bijvoorbeeld kabels en leidingen. Het COELO deed onderzoek naar de belastingen in 38 grote steden in Nederland. In onze regio gaat het om Utrecht en Amersfoort. In Utrecht gaan de belastingen omlaag.



DALING

Huurders betalen dit jaar voor de gemeentelijke belastingen gemiddeld 1 procent minder, huiseigenaren 0,2 procent. Volgens de onderzoekers scheelt dit al snel een paar euro per jaar.



"Het is tegenwoordig altijd de afvalstoffenheffing die daalt. Gemeenten weten dit steeds goedkoper te regelen en er wordt vaker gekeken hoe afval hergebruikt kan worden. Dan dalen de kosten", aldus de onderzoekers.



Om de mindere inkomsten door gemeentelijke belastingen te compenseren, rekenen sommige gemeenten precariobelasting. Zo houdt een gemeente via een omweg toch nog haar inkomsten op peil.



