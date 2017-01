Het blijft glad, zaterdag mogelijk sneeuw

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 16:46 uur | update: 17:07 uur

Deze winterse weerfoto werd enkele dagen geleden gemaakt bij Rhenen. Foto: Sander Peters

PROVINCIE UTRECHT - Weggebruikers moeten de komende dagen goed blijven opletten voor gladde wegen. Vooral in de nacht van woensdag op donderdag gaat het behoorlijk vriezen, maximaal 8 graden.



Bovendien voorspelt WeerOnline ijzel en sneeuw tussen vrijdagavond en zaterdagavond. Ook komen er zware windstoten aan, maar waarschijnlijk alleen in het noorden van Nederland.



De sneeuw blijft zaterdag mogelijk even liggen. Toch lijkt de kans op een dik pak erg klein.



De afgelopen dagen werd op veel plaatsen in de provincie Utrecht al gestrooid. Dinsdagochtend waren er wat ongelukjes in onder meer Oudewater en Baarn.



