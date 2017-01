"Opheldering over besluit verkeerssituatie Vleuterweide"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 17:03 uur | update: 19:24 uur

Onder meer de busbaan in Vleuterweide zorgde in het verleden voor onveilige verkeerssituaties. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht willen opheldering van het stadsbestuur over de maatregelen die de gemeente neemt om de verkeerssituatie rond winkelcentrum Vleuterweide te verbeteren.



De gemeente Utrecht kondigde in 2015 een reeks maatregelen aan om de situatie rond het winkelcentrum te verbeteren. Ondernemers gaven destijds aan dat die oplossingen tot omzetverlies zouden leiden.



ALTERNATIEF PLAN

Winkeliers stuurden in september 2015 een alternatief plan naar de gemeente. De gemeente kwam pas ruim een half jaar daarna met een reactie en koos uiteindelijk voor een andere oplossing. VVD, CDA en Stadsbelang vinden dat er niet voldoende is gekeken naar de oplossing die de winkeliers hebben aangedragen.



De drie partijen willen weten of alle voor- en nadelen van de plannen zijn bekeken, waaronder het mogelijke omzetverlies. Ook vragen de partijen zich af of er wel contact en overleg is geweest met de ondernemersvereniging.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht