Drukte rond Utrecht door afgesloten rijstroken A2

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 18:12 uur | update: 20:42 uur

Archief. Foto: Koen Suyk, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Op de A2 ter hoogte van Nieuwegein zijn dinsdagavond drie rijstroken afgesloten geweest vanwege een ongeval. Dat meldde de VerkeersInformatieDienst (VID).



Het ongeluk gebeurde in de rijrichting van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Het verkeer stond daardoor over meer dan 3 kilometer stil. Ook was het erg druk op de A12 bij knooppunt Oudenriujn.



Verkeer werd omgeleid via de A12 en A27. Details over het ongeluk zijn niet bekend.



