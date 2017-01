Vriendschapsjaar voor Veenendaal en Antwerpen in 2019

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 20:13 uur | update: 20:15 uur

Kolff tijdens de nieuwjaarstoespraak Foto: Gemeente Veenendaal

VEENENDAAL - Veenendaal en Antwerpen vieren in 2019 een vriendschapsjaar. De twee steden hebben historisch gezien veel met elkaar gemeen en daarom willen de twee steden de banden aanhalen. Burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal zei dit tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.



2019 is het vijfhonderdste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke, een van de stichters van Veenendaal en bekend vanwege de turfwinning. Daarnaast was hij ook belangrijk voor de stad Antwerpen zoals dat vandaag de dag bestaat.



Ter gelegenheid van het bijzondere jaar zullen de stadsbesturen van beide steden elkaar met een bezoekje vereren. Vorige maand reisde Kolff nog met vijftien Veenendalers af naar de Belgische stad voor een ontmoeting met de burgemeester van Antwerpen.



TERUGBLIK

Kolff blikte tijdens zijn toespraak ook terug op 2016. Zo behoorden de flatbrand tijdens Oud en Nieuw en het verdrinken van een 5-jarig jongetje tot de dieptepunten voor de burgemeester en zag hij de verkiezing van beste binnensteden met een achtste plek voor Veenendaal als een van de hoogtepunten.



Ook prees Kolff de talloze vrijwilligers die in de gemeente actief zijn. "Zonder hen waren tal van activiteiten onmogelijk geweest en was de mate van zelfredzaamheid in onze samenleving vele malen kleiner."



BESTUURSCRISIS

Kolff blikte ook terug op de bestuurscrisis in Veenendaal.



"Eens in de vier jaar worden door gemeenteraden in bijna 400 gemeenten colleges neergezet die bestaan uit mensen met verschillende karakters, achtergronden, eigenschappen en capaciteiten. Vaak gaat dat goed, soms loopt dat stroef en een enkele keer gaat het gewoon niet langer. Zeker niet als onderling vertrouwen en bovenal een gevoel van veiligheid ontbreken."



De burgemeester sprak daarbij ook zijn vertrouwen uit in het huidige stadsbestuur. "Ik ben ervan overtuigd dat het geÔnstalleerde college er alles aan zal doen om Veenendaal goed te dienen en verder te helpen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht