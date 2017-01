Teleurstelling om plan nieuw zwembad De Bilt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 20:49 uur | update: 20:49 uur

Foto: Martijn Beekman, ANP

DE BILT - Waterpolovereniging BZC Brandenburg in Bilthoven baalt van de plannen van het college voor het nieuwe zwembad. Als het aan de wethouder ligt, moet dit een klein bad worden.



Een onafhankelijk bureau onderzocht drie varianten. Volgens de waterpoloŽrs bleek uit de presentatie dat hun variant voor een groot bad past binnen de financiŽle kaders. Dat de gemeente nu voor de kleine variant kiest, vindt de vereniging onbegrijpelijk. Veel wedstrijden kunnen in dat bad niet gespeeld worden.



KANSLOZE OEFENING

"Een club zonder zwembad is een kansloze oefening", zegt Robbert Haverkorte van de waterpolovereniging. "Dat zou zomaar eens de doodssteek voor ons kunnen zijn en dat is zonde, jammer, balen."



Ook gebruikers van het zwembad begrijpen er niets van. Johan Naber organiseert het oud-kind-zwemmen in het bad en is niet blij met het voornemen van het college. "Ik voel me niet serieus genomen en ik ben ontzettend teleurgesteld. In het rooster kun je zien wie het zwembad gebruikt en wanneer. Daaraan zie je dat een klein zwembad niet passend is."



WETHOUDER

De wethouder begrijpt dat andere partijen liever een groter bad hadden gekregen, maar dat zat er volgens Ebbe Rost van Tonningen financieel gezien niet in. Hij benadrukt dat hij echt moeite heeft gedaan voor het best mogelijke zwembad voor Bilthoven.



Dinsdag werd bekend dat het college snel een besluit wil nemen over het nieuwe zwembad. Het zwembad in Bilthoven is de afgelopen jaren een hoofdpijndossier geworden. Twee wethouders struikelden erover. Als de raad instemt met het plan, kan de bouw in de tweede helft van dit jaar beginnen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht