Dierentuinen deden goede zaken in 2016

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 3 januari 2017, 21:01 uur | update: 21:02 uur

De ringstaartmaki die dit jaar werd geboren in Dierenpark Amersfoort. Foto: DierenPark Amersfoort

AMERSFOORT - De Nederlandse dierentuinen hebben een goed jaar achter de rug. In totaal kwamen er ruim tien miljoen mensen naar de diverse parken, een toename van 7 procent ten opzichte van 2015. Vooral Dierenpark Amersfoort was populair.



De dierentuin denkt dat het komt door vernieuwingen. "Maar we doen ook andere gekke dingen, zoals het foodfestival dat we voor het eerst hebben gehouden. Maar ook de witte avonden trokken veel bezoekers", aldus medewerker Hylke Steggerda.



Voor de Amersfoortse dierentuin was 2016 het beste jaar tot nu toe. De exacte cijfers over het hele jaar zijn nog niet bekend, maar rond kerst stond de teller al op ruim 830.000 bezoekers, zo'n 20.000 meer dan vorig jaar.



De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen verwacht dat dierentuinen ook komend jaar in trek blijven. Zo zullen dit jaar in Ouwehands Dierenpark voor het eerst reuzenpanda's te bewonderen zijn.



