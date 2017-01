Renswoude: Kosten nieuwjaarsreceptie te verantwoorden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 07:10 uur | update: 07:13 uur

Grote verschillen in kosten nieuwjaarsrecepties. Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - Waar de ene gemeente groots uitpakt tijdens de nieuwjaarsreceptie, staan er bij een andere gemeente nog geen borrelnootjes op tafel. Zo trekt Utrechtse Heuvelrug 2 cent per inwoner uit, maar heeft Renswoude maar liefst 70 eurocent over voor een nieuwjaarsreceptie. "Elke cent is hier wel dubbel en dwars op zijn plaats", zegt burgemeester Doornenbal van Renswoude.



Uit onderzoek van RTV Utrecht blijkt dat er grote verschillen zitten tussen het geld dat gemeenten uittrekken voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Renwoude spant met 70 eurocent de kroon.



De receptie van de kleinste gemeente van de provincie is niet alleen maar voor bestuurders, zegt burgemeester Petra Doornenbal. "Er zijn heel veel mensen die hiervan meegenieten. Het is niet alleen maar de gemeente die zijn feestje geeft. Dit is hét feest in de gemeente voor alle inwoners, alle organisaties en alle bedrijven."



Verslaggever Dennis van Ommeren zegt dat inderdaad opvalt hoeveel kinderen en 'gewone' burgers de nieuwjaarsreceptie bezoeken en hoeveel lokale organisaties en bedrijven zich presenteren.



BEZUINIGINGEN

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de receptie een stuk kaler. Er is een optreden van kamerkoor De Badparels uit Driebergen en er zijn drankjes beschikbaar, maar bezoekers die een hapje willen, kunnen lang wachten. De gemeente trekt 2 eurocent per inwoner uit en in dat budget passen geen extra's.



"We hebben enkele jaren geleden ernstig moeten bezuinigen als gemeente. Toen hebben we ook gekeken naar dit soort gelegenheden en luxe hapjes doen we niet meer ", zegt burgemeester Frits Naafs van de Utrechtse Heuvelrug. Volgens hem is dat ook niet nodig "Je ziet dat je met duizend euro een hartstikke leuke en gezellige receptie kunt organiseren."



In totaal geven de Utrechtse gemeenten samen zo'n 125.000 euro uit aan nieuwjaarsrecepties. Hoe dat in uw gemeente uitpakt, is op deze kaart te zien.



