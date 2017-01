Iets minder mensen met auto naar werk in Utrecht

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 08:11 uur | update: 08:11 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Mensen die in de gemeente Utrecht en omgeving werken, pakken iets minder vaak de auto in de ochtendspits dan twee jaar geleden. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur blijkt dat 68 procent in 2016 de auto pakte. In 2015 was dat nog 69 procent.



Het ministerie heeft Nederland verdeeld in twaalf regio's om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. Het doel is om reistijden op de drukste trajecten in de spitsperiode te verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal automobilisten in de spits nog verder omlaag kan.



De onderzoekers geven niet precies aan waardoor de daling in Utrecht is ontstaan, maar zeggen wel dat relatief veel automobilisten buiten de spits reizen. Niet iedereen in Nederland kan dat. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt dat werkgever of collega's niet accepteren dat iemand later komt of veel eerder begint.



FIETS

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog veel kansen liggen om automobilisten op de fiets te krijgen of in het openbaar vervoer. In de regio Utrecht wonen relatief veel mensen op minder dan 15 kilometer van hun werk of van een station. Als de fiets of het ov zorgen voor kortere reistijden, willen veel automobilisten wel overstappen. Dan moet het ov wel beter worden, zeggen de onderzoekers.



In het onderzoek, dat is uitgevoerd onder 15.696 mensen, is ook gekeken naar thuiswerken. Dat kan flink gestimuleerd worden. Vooral de vrijdag is populair bij thuiswerkers.



